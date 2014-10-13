Луценко об отставке Гелетея: он выполнил свою функцию

Об этом Луценко заявил во время интервью одному из телеканалов, передает uapress.info.

"За последнюю неделю Президент проинспектировал воинские части от Львова до Харькова, ряд предприятий оборонного сектора. Увидел то, что все бронетанковые заводы работают в три смены, заводы, которые могут ремонтировать бронетехнику... Президент также посетил зону АТО, проинспектировал выполнение поставленных ранее задач. Поэтому сегодняшнее его решение является окончанием этого логического ряда ", - заявил Луценко.

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На вопрос журналиста доволен ли президент работой Гелетея на посту министра обороны, он ответил: "Президент считает, что Гелетей выполнил свою функцию, и сейчас должен прийти министр, которому будут поставлены другие задачи. Эти задачи будут радикально другими, поэтому будет другой руководитель".

"Раньше мы находились в остром противостоянии с террористическими войсками, а затем - с регулярной российской армией. В этих условиях Гелетей был назначен ранее. У нас, как вы понимаете, был колоссальный вызов - вход регулярной российской армии, и Гелетей выдержал свою работу. Сегодня Президент считает необходимым усилить этот участок работы, назначить другую кандидатуру", - пояснил Луценко.