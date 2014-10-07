Тягнибок: Борьба с коррупцией позволит побороть не только внутренних, но и внешних врагов

Об этом заявил глава фракции ВО «Свобода» Олег Тягнибок во время своего выступления на трибуне парламента.

«Есть большой позитив, что ранее мы приняли закон о люстрации, и в том законе есть раздел имущественной люстрации - это одна из частей борьбы с коррупцией», - в частности сказал Тягнибок.

Напомним, что сегодня украинский парламент принял в первом чтении целый ряд антикоррупционных законопроектов, а именно: «О системе специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции», «Об основах государственной антикоррупционной политики в Украине на 2014 - 2017 годы», «О предотвращении коррупции», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей», «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Во втором чтении эти законопроекты будут рассматриваться 14 октября.

Также ВР приняла закон, который позволит заочно осуждать за отдельные преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности и коррупции.

По мнению Олега Тягнибока, кроме этих законов народные депутаты должны рассмотреть еще ряд проектов, направленных на борьбу с коррупцией.

«Не в этом парламенте, а, видимо, в следующем нам придется отменять парламентскую и президентскую неприкосновенность. Нам придется принимать решения о право народа отзывать народных депутатов, чиновников и судей. Что является так же элементом борьбы с коррупцией. Нам придется предоставить право «проводить» всех госслужащих через детектор лжи. Системная борьба с коррупцией позволит украинцам побороть как внутреннего, так и внешнего - русского - врага», - добавил Тягнибок.

Напомним, 14 октября Верховная Рада по инициативе ВО «Свобода» будет рассматривать также законопроекты о запрете коммунистической идеологии и признания ОУН-УПА борцами за украинскую независимость.