В России впервые в истории нашли наемника

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства. При этом в Следственном комитете РФ не сообщают, почему не возбуждают уголовные дела в отношении так называемых «российских добровольцев», которые воюют на стороне террористов.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за кражу и хулиганство Романа Железнова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Согласно законодательству РФ, наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на ее территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВиктор Суворов: наемники продают свое право на жизньПо версии следствия, 9 июля 2014 года Железнов прибыл на территорию Украины, где встретился с командирами батальона «Азов», добровольно вступил в его ряды и дал согласие на участие в вооруженном конфликте на территории Донбасса "за материальное вознаграждение". В дальнейшем, в период с 9 по 26 июля 2014 года Железнов в учебно-мобилизационном центре батальона «Азов», расположенном на территории Украины, прошел обучение эффективного применения и использования оружия, боевых припасов, строения военной техники и тактики ведения боя. Железнов был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением, после чего по указанию командования батальона «Азов» прибыл на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, где до сих пор принимает активное участие в боевых действиях как наемник вместе с другими бойцами батальона «Азов». При этом ежемесячно он получает материальное вознаграждение в сумме не менее 4 тыс гривен, отметили в Следственном комитете.

Читайте такжеВ освобожденных населенных пунктах на Донбассе снова обнаружили российское оружие«По месту жительства и регистрации подозреваемого в городе Москве проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В ближайшее время следствие планирует объявить Железнова в международный розыск», - отмечается в сообщении.

Как сообщает российская Новая газета, дело по данной статье в России возбуждается впервые.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма руководство России продолжило дестабилизацию обстановки в восточных регионах Украины, с этой целью в Донецкую и Луганскую области направляются российские наемники, кадровые российские военные, а также современное российское вооружение и военная техника. Боевики ежедневно нарушают режим перемирия.

Справка. Роман Железнов - русский националист, член неонацистской организации WotanJugend, близкий соратник другого известного российского неонациста Максима Марцинкевича (Тесака). В отличие от Марцинкевича, который во время Евромайдана занял пропутинскую позицию, Железнов, по некоторым данным, ушел в батальон "Азов" и попросил политического убежища в Украине.