Карпа показала трогательные кадры прощания дочери с отцом-воином

Артистка также рассказала, как переживает разлуку с любимым.

Украинская певица Наталка Карпа показала трогательное видео, как вместе с маленькой дочкой провожает своего мужа-воина Евгения Терехова на фронт.

Артистка отметила, что любимый был на реабилитации из-за травмы ноги и на днях должен был снова вернуться на службу. Чтобы проводить папу в путь, их дочь специально встала рано.

"Дочка проснулась, как никогда рано, чтобы не проспать его проводы... Дочка немного побыла со своим папой, и он снова едет к своим ребятам... Время пролетело так быстро, что как только я об этом думаю - слезы начинают давить на горло. Что ж, ждем тебя снова дома! Джеки, береги себя", – подписала ролик в Instagram Наталка.

Карпа перед очередной разлукой с мужем отметила, что они уже 10 лет вместе. За это время, по словам исполнительницы хита "Сонцезалежна", случались разные моменты, однако она всегда готова поддерживать Евгения и быть рядом.

"10 лет вместе. За это время было разное – светлые дни и непростые испытания, радость и усталость, вера и моменты, когда ее приходилось собирать по крупицам. Но я всегда знала одно: что бы ни случилось, я буду рядом. Я буду той, кто подает патроны. Я буду той, кто держит тыл. Мне очень грустно, потому что любовь – это не только объятия, это еще и умение отпускать туда, где ты нужен больше всего. Я смотрю ему вслед с гордостью и верой", – добавила Наталка.

Напомним, ранее Наталка Карпа отреагировала на слухи о разводе с мужем-военным.

Вас также могут заинтересовать новости: