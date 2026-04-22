Соловий впервые рассказала о новом бойфренде: 'Хочу всем его показать'

Популярная украинская певица Кристина Соловий, которую ранее засняли с тайным возлюбленным, заговорила о личной жизни.
Не секрет, что после отношений с писателем Сергеем Жаданом артистка редко говорит о новом избраннике. Однако на днях Соловий отметила, что действительно очень счастлива сейчас.
"Я счастлива, посмотрите на меня. Но больше ничего не скажу, потому что это будет несправедливо по отношению к тем людям, которые потеряли свою любимую. Или не могут с ней видеться. Это, знаете, как выставлять посты о путешествиях", - отметила Кристина в интервью для BLIK.ua.
Исполнительница добавила, что пока наслаждается своими отношениями. Однако, по ее словам, придет время, и она покажет публично своего возлюбленного.
"Думаю, пока пусть это будет моим. Но придет время, я очень, поверьте, хочу всем его показать", – подчеркнула звезда.
