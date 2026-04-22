Популярная украинская группа оценила песню LELÉKA для 'Евровидения-2026'

Музыканты пожелали певице удачи.

Популярная украинская группа Molodi, которая уже дважды участвовала в национальном отборе на "Евровидение", высказалась о LELÉKA.

Не секрет, что артистка уже в мае будет представлять Украину на международной арене с песней "Ridnym". На днях музыканты откровенно ответили, что думают о конкурсной композиции коллеги.

"Нам песня нравится. Она сильная. В ней есть вот эта изюминка. В ней есть наш культурный код именно Украины, есть такая народная составляющая, очень классная. При этом она довольно стильно звучит. Поэтому люди, европейцы, они действительно любят, когда в песне есть что-то такое, за что можно зацепиться, как за идентичность страны, которая ее представляет. Поэтому это круто", – подчеркнули артисты в комментарии для РБК-Украина LIFE.

Видео дня

Группа Molodi также оценила шансы LELÉKA на победу. Эту тему они прокомментировали так:

"У нее есть все шансы. Мы желаем ей только удачи. Очень рады за нее, что она будет представлять Украину".

К слову, "Евровидение-2026" стартует в Вене 12 мая. Представительница Украины выступит под номером 12 во втором полуфинале, который состоится 14 мая.

