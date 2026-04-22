Звезда сериала 2+2 'Приключения казака Выговского' Артем Плендер: 7 фактов об актере, которые удивят

Его путь к большому экрану оказался поистине мистическим.

22 апреля актер театра и кино Артем Плендер отмечает день рождения – ему исполняется 29 лет. Зрителям он известен яркими ролями в Киевском академическом театре "Золотые ворота". Скоро на телеканале "2+2" состоится премьера приключенческого сериала "Приключения казака Выговского", где Артем появится в своей первой большой главной роли в телефильме.

Предлагаем поближе познакомиться с Артемом Плендером, чей путь к большому экрану оказался по-настоящему мистическим.

Универсальный артист. Артем – человек многих талантов. Помимо актерского мастерства, он профессионально поет (включая оперу и фолк), играет на гитаре и баяне. Его вдохновляет музыка. Актер признается, что если бы у него была возможность выбрать последнее дело в жизни, то он потратил бы его на прослушивание любимых альбомов групп "M83" и "The Midnight". Кроме того, актер обладает отличной физической подготовкой. Он увлекается акробатикой, футболом и баскетболом. Такая пластичность и выносливость идеально подходят для сложных трюковых ролей.

Мистическое сходство с Выговским. История утверждения Плендера на роль выглядит почти символической. Художник создавал эскизы персонажа еще до кастинга. Впоследствии оказалось, что нарисованный образ почти идентичен внешности актера. Кроме того, во время съемок в замке Радомысль команда увидела портрет реального Ивана Выговского – и сходство оказалось настолько поразительным, что удивило даже режиссера Семена Горова.

"Мне часто говорят, что у меня "лицо той эпохи". Но когда это подтверждается такими вещами – становится немного неловко", – шутит актер.

Сапоги, трюки и испытания. Роль требовала не только эмоциональной, но и физической подготовки. Актер возвращался к навыкам фехтования, верховой езды и сценического боя, а также работал с каскадерами. Впрочем, самым большим вызовом стали… сапоги. По замыслу режиссера, герой должен был выглядеть выше, поэтому Плендеру пришлось носить специальную обувь на каблуках.

"По брусчатке в них передвигаться непросто. Иногда приходилось делать по несколько дублей. В какой-то момент я почувствовал себя Томом Крузом", – смеется актер.

Еще одна деталь образа – настоящие усы. Артем отпустил их специально для роли, чтобы избежать накладного грима. Актер настолько привык к новому облику, что оставил их и после завершения съемок.

Служебный роман, ставший судьбой. Артем и его жена, актриса Дарья Плендер, знакомы еще с 2014 года. Они вместе поступали в университет, впоследствии работали в театре "Золотые ворота". Долгое время они были просто друзьями, пока медленный танец на выпускном не изменил всё. В 2021 году Артем сделал Дарье предложение прямо на театральной сцене. В том же году пара отпраздновала свадьбу. Сейчас супруги воспитывают дочь Марию. Артем признается, что любовь для него – это уважение и забота. Несмотря на плотный график работы, они считают семью своим главным источником вдохновения и прилагают усилия, чтобы быть надежной опорой друг для друга и помогать ВСУ.

Артема Плендера в роли Выговского уже можно увидеть в официальном трейлере, а сериал "Приключения казака Выговского" зрители увидят уже этой осенью на телеканале 2+2.

