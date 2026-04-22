Стало известно, каких актёров 'вырезали' из фильма 'Дьявол носит Прада 2'

Создатели объяснили причину такого решения.

Совсем скоро вторая часть легендарной картины "Дьявол носит Прада" выйдет на большие экраны. И уже стало известно, кого из актеров вырезали из фильма.

Как пишет издание Variety, одной из них стала популярная актриса Сидни Суини. Камео звезды "Горничная" занимало три минуты в начале фильма, где она сыграла саму себя. Там Сидни одевает персонаж Эмили Блант – Эмили Чарлтон. По словам создателей, сцена со звездой структурно не сочеталась с остальными событиями в сюжете, поэтому команда приняла решение ее удалить.

Также зрители не увидят сцены с актером Конрадом Рикаморой, которого ранее утвердили на роль соседа по комнате Энди. По слухам, его персонаж не прошел тестовые просмотры.

Однако в "Дьявол носит Прада 2" появятся Леди Гага, Донателла Версаче, которая покинула пост креативного директора бренда своей семьи, и супермодель Наоми Кэмпбелл.

К слову, по сюжету главная героиня Миранда, которую играет Мерил Стрип, столкнется с проблемами в модном глянце. Однако единственным человеком, который может спасти ситуацию, окажется ее бывшая ассистентка Эмили – персонаж Энн Хэтэуэй. Во второй части она станет влиятельной владелицей модных компаний.

Напомним, ранее стало известно, что украинский актер Александр Рудинский сыграет в новом фильме Netflix с Сидни Суини.

