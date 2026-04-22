В 1970-е годы эта рок-баллада дольше всего была хитом №1

Рок-баллада You Light Up My Life (" Ты освещаешь мою жизнь") в исполнении знаменитой американской певицы Дебби Бун (Debby Boone) дольше всего удерживала первое место в 1970-е годы. Эта песня, о которой многие, вероятно, даже не слышали, по сути стала настоящим рекордсменом в США, пишет британский журнал Far Out Magazine.

Напоминается, что композиция провела десять недель на первом месте чарта Billboard Hot 100 после выхода в августе 1977 года. Лишь в 1982 году Physical Оливии Ньютон-Джон повторила этот рекорд, а окончательно он был побит только в 1992 году песней End of the Road группы Boyz II Men.

Песня You Light Up My Life - что важно знать

Композицию написал Джозеф Брукс для певицы Кейси Цисык как тему к одноименной романтической драме, но именно версия Бун сделала ее суперпопулярной и принесла премию "Грэмми" 1978 года в категории "Песня года".

Дочь религиозного кантри-певца Пэта Буна, Дебби в своей версии добавила духовный подтекст, что, возможно, расширило аудиторию песни.

You Light Up My Life остается популярной и по сей день. Она занимала высокие позиции в рейтинге Billboard All-Time Hot 100 даже в конце 2010-х.

"Я слышала её несколько раз, но если уж что-то слышать регулярно, то пусть это будет именно такая песня", - говорила Бун в 2017 году.

По мнению певицы, успех композиции принесло удачное стечение обстоятельств:

"Со временем я поняла, сколько талантливых людей остаются незамеченными, и насколько невероятным было то, что произошло со мной… Мои намерения были искренними, и я не ожидала, что эта песня окажет такое влияние. Я бесконечно благодарна".

