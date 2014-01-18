Российского скинхеда "Тесака" задержали на Кубе
15:50, 18 января 2014Мир
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Активист ультрарадикальных организаций, гражданин РФ Максим Марцинкевич задержан на Кубе, сообщает в субботу пресс-центр МВД России.
Марцинкевич известен по прозвищу "Тесак" / Кадр с Youtube
"Используя каналы Интерпола, кубинские правоохранительные органы уведомили своих российских коллег о задержании Марцинкевича Максима, которое произошло по запросу МВД России 17 января 2014 года", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, Марцинкевич широко известен как активист ультрарадикальных организаций правого крыла, в частности, объединения бритоголовых «Формат 18». По некоторым данным, Марцинкевич, известный также по прозвищу Тесак, ранее был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости.
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