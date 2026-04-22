Виталий Козловский впервые показал сестру и тронул признанием (фото)

Певец посвятил ей песню.

Известный украинский певец Виталий Козловский впервые показал свою сестру Елену. Она пришла на концерт артиста и побывала у него в гримерке. Об этом он рассказал подписчикам в своем Instagram.

"Моя сестра, моя вторая мама. Это она запирала меня в комнате в детстве и не выпускала, пока не доем суп. Это с ней были мои первые концерты перед телевизором с дезодорантами в руках вместо микрофонов. К ней я ходил делиться самым сокровенным и просить советов. Счастлив, что мы встретились! Очень люблю!" – отметил Виталий Козловский.

Во время выступления на концерте Виталий Козловский со сцены обратился к зрителям и к ней.

"Вы знаете, в этом зале присутствует один человек, который вложил очень много усилий и времени, чтобы меня воспитать, – моя сестра. Моя лучшая. И песня "Чорнобривці" тоже о тебе", – отметил певец и исполнил на концерте этот известный хит.

Отметим, недавно артист показал, как восстанавливается после болезни. Из-за острого трахеита, который постепенно перерос в ОРВИ, он был вынужден перенести часть запланированных концертов. Недавно певец прошел реабилитацию и вернулся к пению и выступлениям.

Напомним, как ранее писал УНИАН, на днях Виталий Козловский заявил об изменениях в личной жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: