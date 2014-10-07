Самые «скучные» кампании – у наиболее рейтинговых кандидатов - мнение

«Столкнулся на моем родном Подоле с пиар-акцией: боевое оружие разложено на асфальте, дети возятся. Кто-то из Вышгорода поделился в Фейсбуке другим предвыборным «ноу-хау»: зазвали взрослых мужиков в центр у фонтана малевать «рисунки от детей». Некоторые даже медицинскими «тренировками» балуются (настоящих не проводит никто, это остается прерогативой тероборон), драматические выступления перед народом устраивают, пафосные лозунги толкают. И весь этот сельский драмкружок, пошловато заигрывающий с избирателем, разбавляется еще и техническими кандидатами с откровенно скандальным пиаром», - сказал эксперт.

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«В то же время, самые «скучные» кампании – у наиболее рейтинговых кандидатов: ВО 96 – Ярослав Москаленко, ВО 97 – Павел Ризаненко, ВО 211 – Сергей Терехин, ВО 218 – Владимир Арьев и т.д. Все они построили свою агитацию на цифрах, фактах, на сухих данных о законопроектах. Плюс, конечно, патриотический компонент: практически все они организовали еще с весны по своим округам помощь фронту», - отметил политолог.