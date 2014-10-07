Украина возможно будет производить боеприпасы повышенной бронебойности - советник Гелетея
Украина, возможно, вскоре начнет производство боеприпасов повышенной бронебойности, которые превысят по своим характеристикам российские.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил советник министра обороны Александр Данилюк.
Данилюк заявил, что украинские военные имеют доказательства того, что Россия испытывает экспериментальные боеприпасы повышенной бронебойности на территории Донбасса.
"Это, в частности, патроны для стрелкового оружия с карбидным вольфрамовым сердечником, которые не имеют на сегодняшний день аналогов в мире", - уточнил советник министра.
По его словам, такие боеприпасы способны пробивать все известные отечественные и зарубежные бронежилеты, а также с легкостью пробивают бронеавтомобили "Кугуар" и даже бронетранспортеры.
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"Нам удалось получить в результате разведывательной операции документы относительно того, как изготовлять подобные патроны", - добавил Данилюк.
Он сообщил, что в ближайшее время военные заводы Украины откроют собственное производство подобных боеприпасов.
"И даже вероятно, что они будут еще более мощными, учитывая то, что мы сейчас знаем", - подчеркнул Данилюк.