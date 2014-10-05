Лех Валенса посетил в Киеве Майдан Независимости и госпиталь, где лечатся воины АТО (фото)

Они почтили память героев Небесной Сотни и возложили цветы к мемориальному кресту на улице Институтской. Бывший польский президент не сдержал эмоций и заплакал.

На Майдане Независимости Кличко и Валенса выпустили в небо голубей как символы мира.

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Также, Валенса и Кличко посетили Главный военный клинический госпиталь столицы, где лечатся раненые воины АТО.