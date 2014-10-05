Лех Валенса посетил в Киеве Майдан Независимости и госпиталь, где лечатся воины АТО (фото)
02:48, 05 октября 2014Политика
4 0
Мэр Киева Виталий Кличко и экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса 4 октября посетили места революции Достоинства.
Валенса не смог сдержать слез / УНИАН
Они почтили память героев Небесной Сотни и возложили цветы к мемориальному кресту на улице Институтской. Бывший польский президент не сдержал эмоций и заплакал.
На Майдане Независимости Кличко и Валенса выпустили в небо голубей как символы мира.
Читайте такжеВ Киеве открыли первый памятник "Небесной сотне" (фоторепортаж)
Также, Валенса и Кличко посетили Главный военный клинический госпиталь столицы, где лечатся раненые воины АТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter