Лех Валенса посетил в Киеве Майдан Независимости и госпиталь, где лечатся воины АТО (фото)

02:48, 05 октября 2014
Политика
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Мэр Киева Виталий Кличко и экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса 4 октября посетили места революции Достоинства.

Валенса не зміг стримати сліз / УНІАН

Они почтили память героев Небесной Сотни и возложили цветы к мемориальному кресту на улице Институтской. Бывший польский президент не сдержал эмоций и заплакал.

На Майдане Независимости Кличко и Валенса выпустили в небо голубей как символы мира.

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Также, Валенса и Кличко посетили Главный военный клинический госпиталь столицы, где лечатся раненые воины АТО.

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