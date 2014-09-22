Спикер Госдумы считает, что заявлениями Европы об агрессии РФ "дирижируют за океаном"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в российском парламенте в ходе "открытой трибуны" "Россия - Европа: важно сохранить доверие".

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"Уроки истории усвоены далеко не всеми, вновь раздаются агрессивные заявления о так называемой российской угрозе, понятно, что дирижируют этим хором из за океана", - сказал Нарышкин. Он добавил, что попытки разъединить Россию и Европу всегда заканчивались катастрофами, а попытки изолировать Россию приводили к кризисам.

По его словам, евроатлантическая солидарность становится все менее европейской и все более атлантической. Он заявил, что события в Украине ускорили эти процессы.

Нарышкин отметил, что европейские политики перечеркнули гарантии безопасности беглому президенту Украины Виктору Януковичу, а весной Европа поддержала "карательную операцию" на Донбассе (РФ на первом этапе направляла боевиков и оружие в Луганскую и Донецкую области, а в конце августа ввела в эти регионы Украины регулярные войска - УНИАН).

При этом он считает, что "перемирие" реализуется во многом благодаря плану президента РФ.

Нарышкин считает, что Россия будет работать, чтобы не допустить "эскалации конфликта" и всеми способами укреплять мирный процесс.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма и военных действий на Донбассе ЕС, США и другие страны ввели против РФ несколько этапов санкций.

В частности, 12 сентября США и ЕС обнародовали список санкций против России. Под санкции Европейского Союза попали российские компании «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть». Кроме того, в «черный список» попали предприятия «Калашников», «Сириус», «Станкоинструмент», «Чемкомпозит», Тульский оружейный завод, «Технологии машиностроения», «Высокоточные комплексы», «Алмаз Антей», «Базальт». Также в списке есть «Оборонпром», «Объединенная авиационная корпорация», «Уралвагонзавод».

Министерство финансов США, со своей стороны, добавило «Сбербанк России» в список российских государственных банков, которым ограничено финансирование. США также ввели запрет на экспорт товаров, сервиса и технологий для глубоководных и прибрежных проектов для пяти российских фирм, а еще пяти государственным оборонно-технологическим компаниям заблокировали активы.

Новые санкции США относительно ограничения финансирования касаются, в частности, таких российских компаний, как «Транснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Газпром», «Ростех», «Сбербанк России», «Сургутнефтегаз».