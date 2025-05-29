Рассмотреть законопроект с доработками могут уже на следующей неделе.

Законопроект об отмене спецпенсий прокурорам, принятый в первом чтении в Верховной Раде, не получил одобрения профильного комитета перед отправкой на второе чтение. Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев в Telegram.

"Напомню, законопроект достаточно тяжело, но все же прошел первое чтение в парламенте. Сегодня мы ожидали положительного рассмотрения вопроса на заседании профильного Комитета и его дальнейшего голосования во втором чтении. К сожалению, клановая система дальше сопротивляется", - написал нардеп.

По словам Гетманцева, несмотря на то, что руководство Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов выступало с поддержкой законопроекта, решение не было принято.

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"Сопротивление со стороны прокурорского сообщества и некоторых депутатов, которые их поддерживают, оказалось бешеным. Но что бы себе ни думали те, кто затягивает время и пытается помешать принятию соответствующего решения, их ждет неудача. Это вопрос справедливости и вопрос высвобождения ресурса, который можно направить на повышение минимальных пенсий", - подчеркнул депутат.

Гетманцев отметил, что рассмотреть законопроект с доработками могут уже на следующей неделе, на очередном заседании Комитета по социальной политике.

Ограничение спецпенсий прокурорам - что известно

В апреле Верховная Рада со второй попытки поддержала законопроект о пенсионном обеспечении работников прокуратуры, до этого в марте народным избранникам не хватило голосов для принятия проекта в первом чтении.

Законопроектом предлагается назначать прокурорам пенсию за выслугу лет после их увольнения из органов прокуратуры, а также предусмотреть, что пенсии для силовиков и работников прокуратуры пересчитываются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения.

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