Путин собрал Совбез для обсуждения своих планов по Донбассу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы российского государства.

«Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В ходе совещания обсуждалась реализация мирного плана по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, в том числе выполнение пунктов, содержащихся в «плане Путина»», - говорится в сообщении.

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На заседании присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава администрации президента Сергей Иванов, глава ФСБ Александр Бортников, глава МИД РФ Сергей Лавров, секретарь Совбеза Николай Патрушев, постоянный член Совбеза Борис Грызлов, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев, директор СВР Михаил Фрадков, глава Минобороны Сергей Шойгу и спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с Путинымрежим прекращения огня на Донбассе.

Позже Путин заявил, что во время телефонного разговора обсудил с Порошенко план урегулирования ситуации в Украине. Эта инициатива состоит из семи пунктов.

Первым мероприятием он назвал «прекращение активных наступательных операций вооруженных формирований ополченцев на юго-востоке Украины на донецком и луганском направлениях».

Еще одна инициатива заключается в том, чтобы «предусмотреть осуществление полноценного и объективного международного контроля над соблюдением условий прекращения огня и мониторингом ситуации, которая создается таким образом в зоне безопасности».

Он также выразил мнение о необходимости исключить применение авиации против мирного населения на юго-востоке Украины и призвал открыть гуманитарные коридоры для передвижения техники и доставки гуманитарных грузов на восток Украины.

Ещё одним пунктом Путин назвал возможность направления в пострадавшие регионы ремонтных бригад для восстановления разрушенных объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения на востоке Украины.