На Донбассе Украина продемонстрировала, что умеет защищаться - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время интервью украинским телеканалам в воскресенье.

”Это единственная война, где агрессор не понимает, что он там делает. Мы защищаем свое государство? Нет. Мы освобождаем территорию? Нет. Какова цель нашего действия там? Защитить русскоязычных? От кого, что и как? Реальная цель, которая была задекларирована, она уже была выхолощена, потому что это было невозможно, потому что когда операция планировалась, совершенно другие настроения царили в Харькове, Одессе, Николаеве”, - сказал Порошенко и добавил, что ”все рассчитывали на крымский сценарий”.

Читайте такжеПорошенко: выиграть войну на Донбассе военным методом невозможно

В то же время, подчеркнул он, на Донбассе Украина продемонстрировала, что умеет защищаться, и ”крымского сценария не будет”. ”Альтернативы мира не существует”, - добавил Порошенко.

Он также сообщил, что ”у нас сейчас достаточно бригад Вооруженных Сил”.

Порошенко, давая оценку украинским военнослужащим, которые ”в условиях такого различия в уровне оружия, таким образом держат фронт - это герои”.