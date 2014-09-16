В НАТО увидели признаки "крымского сценария" в Молдове

Высшее командование НАТО заявило в понедельник, что Россия начинает применять сценарий "гибридной войны", который сработал в Крыму, в отношении Молдовы.

Об этом пишет Голос Америки.

"Относительно "зеленых человечков", мы увидели, как этот сценарий разыграли в Крыму и как он разыгрывается сейчас на востоке Украины. Мы начинаем видеть некоторые элементы этого сценария в Молдове и Приднестровье", - отметил командующий войсками НАТО в Европе генерал Филипп Бридлоу.

Ранее в этом году российские войска уже проводили учения в Приднестровье и Молдова предостерегала Москву от аннексии региона по примеру Крыма.

Ранее российский депутат Дмитрий Рогозин предупреждал, что сближение Молдовы с ЕС может привести к полной потере контроля Кремля над Приднестровьем.

Читайте такжеЦИК не разрешила провести референдум о вступлении Украины в НАТО

По словам Бридлоу, теперь НАТО пытается понять, как помочь странам Восточной Европы в подобной ситуации.

Проблема гибридной войны для НАТО заключается в том, что Альянс может реагировать только на внешнюю агрессию в отношении своих членов и не может оказывать помощь в ходе внутренних конфликтов, под которые маскируются "гибридные войны" Кремля.