Минобороны обещает уволить небоеспособных военнослужащих

Министерство обороны Украины планирует в рамках реформирования ведомства уволить небоеспособных военнослужащих, которые могут стать обычными государственными служащими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Валерий Гелетей 19 сентября во время визита в Варшаву.

"Основная цель реформы - это не просто сократить департаменты, которые порой просто дублируют друг друга, а сделать таким образом, что если ты военный человек, имеешь социальные военные гарантии, носишь военную форму, получаешь другие социальные льготы, то ты должен быть боеспособным и не только иметь возможность, но и брать в руки оружие и защищать наше государство, в том числе - в зоне АТО", - сказал министр.

По его словам, те, кто имеет военные должности, но не выполняет военных функций, станут обычными государственными служащими.

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"В этих условиях для государства опасно иметь большую армию, которая не имеет того соответствующего количества военных, которые могли бы обеспечивать боеспособность и проводить соответствующие боевые действия в зоне АТО", - сказал Гелетей.

"Именно поэтому мы сократим количество военнослужащих", - прибавил он.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Варшаве министры обороны Украины, Польши и Литвы сегодня в Варшаве подписали договор о создании общей военной бригады "ЛитПолУкрбриг".

В соответствии с предыдущими договоренностями, общая численность бригады должна составлять почти 2,5 тысячи военных, из которых из Украины, - 545, из Литвы - 650 и из Польши - 1250. Место дислокации бригады - польский Люблин.