ЕС продолжит в четверг обсуждать время введения новых санкций против России

Об этом агентству УНИАН сообщил источник в Совете ЕС.

"COREPER снова соберется завтра, чтобы продолжить сегодняшнее обсуждение по ограничительным мерам, что позволит сделать дальнейшую оценку ситуации на местах и провести дополнительные консультации", - отметил источник.Читайте такжеПорошенко подписал закон о санкциях

Европейский Союз в понедельник в письменной процедуре принял второй раунд экономических санкций против России, которые будут опубликованы в Официальном журнале ЕС в ближайшие дни.