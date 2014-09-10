ЕС продолжит в четверг обсуждать время введения новых санкций против России
21:10, 10 сентября 2014Политика
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Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER), который в среду должен был дать оценку ситуации в восточной Украине на предмет возможного времени введения в силу второго этапа экономических санкций против России, продолжит свою работу в четверг.
REUTERS
Об этом агентству УНИАН сообщил источник в Совете ЕС.
"COREPER снова соберется завтра, чтобы продолжить сегодняшнее обсуждение по ограничительным мерам, что позволит сделать дальнейшую оценку ситуации на местах и провести дополнительные консультации", - отметил источник.Читайте такжеПорошенко подписал закон о санкциях
Европейский Союз в понедельник в письменной процедуре принял второй раунд экономических санкций против России, которые будут опубликованы в Официальном журнале ЕС в ближайшие дни.
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