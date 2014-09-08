ЕС согласовал санкции против РФ, но отложил их введение

Это даст время их пересмотреть в зависимости от развития ситуации на месте, говорится в заявлении президента Европейского совета Хермана Ван Ромпея о дальнейших ограничительных мерах ЕС против России, которое было распространено в понедельник в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

”Пакет дальнейших ограничительных мер в отношении России был принят Советом сегодня (путем письменной процедуры) для углубления адресных мероприятий от 31 июля. Санкции направлены на поощрение изменения курса дестабилизирующих действий России на восточной Украине и используются для выполнения решения Европейского совета от 30 августа, в котором было осуждено увеличение потока боевиков и оружия с территории Российской Федерации в восточную Украину и агрессии со стороны Вооруженных Сил РФ на украинской земле”, - говорится в заявлении.

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Санкции вступят в силу путем опубликования в Официальном журнале в ближайшие дни.

”Это оставит время для оценки реализации соглашения о прекращении огня и мирного плана. В зависимости от ситуации на местах ЕС готов пересмотреть согласованные санкции в целом или частично”, - подчеркнул Ромпей.