Одна из стран ЕС не хотела голосовать за санкции против РФ, но проблема решилась

Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил директор представительства Financial Times в Брюсселе Петер Шпигель. По его словам, было созвано срочное заседание послов стран ЕС, сообщает "ЕвроПравда".

Читайте такжеЕвросоюз завтра опубликует список новых санкций против России

I'm told one country is holding out on #EU's #Russia sanctions, hence an emergency meeting of ambassadors just called. — Peter Spiegel (@SpiegelPeter) 8 сентября 2014

Ранее, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что его страна выразит свой протест против санкций в отношении России на саммите ЕС.

В то же время, как отмечает Петер Шпигель, против санкций выступил не Кипр, не Венгрия и не Словакия. Зато эта страна, по его словам, имеет "коалиционные проблемы" и "не выступает против санкций как таковых".

Однако через некоторое время Петер Шпигель из Брюсселя написал о том, что проблему удалось преодолеть. В настоящее время последняя страна выполняет технические процедуры для передачи голоса "за".

Как оказалось, страной которая возражала против дополнительных санкций была Финляндия. Финские представители на заседании настаивали на том, чтобы санкции могли быть приостановлены, если соглашение о прекращении огня на Донбассе будет иметь устойчивый характер.

The #Finland objection to #EU sanctions on #Russia is not on substance, but rather clarifying they can be suspended if ceasefire takes hold — Peter Spiegel (@SpiegelPeter) 8 сентября 2014

Как сообщал УНИАН, санкции ЕС против России дополнят те, которые были приняты 31 июля, и будут касаться рынков капитала, сферы обороны, товаров двойного назначения и чувствительных технологий.