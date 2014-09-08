Ромпей: ЕС может отказаться от новых санкций против России

Об этом он заявил в эфире бельгийского телеканала VRT, передает Deutsche Welle.

По его словам, это возможно при условии, если на Востоке Украины продлится режим прекращения огня "и (или) если начнутся переговоры по установлению мира".

Ван Ромпей подчеркнул, что Россия "едва" реагирует на толчки серьезных переговоров. Поэтому согласованный в пятницу, 5 сентября, режим прекращения огня "хоть и является важным шагом, но не более чем шагом".

Президент Европейского Совета напомнил, что в пятницу Евросоюз согласовал введение новых экономических санкций против России в связи с агрессией против Украины. К уже действующим санкциям против Москвы должны добавиться дальнейшие штрафные меры "в сфере кредитов и товаров двойного назначения", то есть тех, которые могут быть применены как для мирных, так и для военных нужд.

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Кроме этого, должен быть расширен перечень лиц, которым запрещен въезд в страны ЕС, а также тех, чьи доходы в странах Союза подлежат замораживанию.

По мнению ван Ромпея, сегодня уже можно наблюдать действенность тех санкций, которые ранее были введены Евросоюзом против Москвы. "Российская экономика слабеет, она уже находится в рецессии. И этому прежде всего способствовали санкции".

Ранее, еще до принятия решения о прекращении огня на Донбассе, министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд тоже заявлял, что новые санкции против Москвы могут быть отменены при условии установления режима прекращения огня.