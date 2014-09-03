Новые санкции ЕС против России ударят по капиталу, оборонке и высоким технологиям
17:59, 03 сентября 2014Политика
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Новые санкции Евросоюза против России дополнят меры, принятые 31 июля, и будут затрагивать рынки капитала, сферу обороны, товары двойного назначения и чувствительные технологии.
Новые санкции ЕС коснуться сфер экономики и обороны РФ / фото ZN.UA
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК). "Европейская комиссия направила сегодня на рассмотрение государств-членов дополнительные меры. Они должны обсудить и оценить предложения Еврокомиссии", - говорится в сообщении ЕК.
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В сообщении отмечается, что, предложения будут представлены Комитету постоянных представителей в среду во второй половине дня.
После принятия государствами-членами дополнительные санкции будут обнародованы в официальном журнале Европейского союза.
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