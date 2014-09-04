Под Мариуполем слышны взрывы и выстрелы, очевидцы говорят о колонне российских танков

Польский журналист Петр Андрусечко в своем аккаунте в Facebook пишет о звуках выстрелов, которые слышны в Мариуполе со стороны Новоазовска.

Как пишет 0629, в штабе обороны Мариуполя пояснили, что выстрелы могут быть слышны, так как идет бой под Мариуполем. Со стороны Новоазовска выдвинулось несколько танков, военные останавливают небольшой прорыв.

Также в штабе обороны сообщили, что бойцы батальона "Азов" заявили, что в районе села Безыменное идут боевые действия, но это не те силы, которые могут совершить прорыв. Это скорее "игра мышцами" со стороны российских войск и террористов, это скорее разведка боем и стремление сорвать сегодняшний митинг в Мариуполе.

В течении нескольких часов противник будет разбит, дальше Безыменного колонна не пройдет, - заявили в "Азове".

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Губернатор Донецкой области Сергей Тарута в 14.00 на встрече со студентами ПГТУ заявил, что в данный момент 4 танка и около 40 десантников проводят разведку боем в районе села Донское. Тарута призвал мариупольцев не паниковать, город защищен.

Громадське сообщает о приближении колонны из 8 российских танков, из которых два уже подбиты.

Під #Широкине (біля #Маріуполь) зупинена колона із 8 московитських танків. 2 уже згоріло, 6 на черзі #Мариуполь — Громадське Приазов'я (@PriazovTv) September 4, 2014

Сайт Hubs со ссылкой на пограничников пишет, что все эти дни войска РФ обучали силы ДНР обращению с техникой. Сами войска РФ светиться не хотят. Наступление происходит со стороны поселка Розы Люксембург и Новоазовска.

Также, согласно сообщению в соцсети Максима Бородина, оппозиционера из Мариуполя, с утра со стороны Новоазовска выдвинулась колонна техники в размере 20 единиц.

«Вроде как сейчас возле Широкино вступили в контакт с нашими. Кроме того, в сам Новоазовск вошло еще около 50 единиц техники со стороны России. Наблюдаем. И держим кулаки. Думаю, будут провоцировать до последнего»,- пишет Бородин.