"Всю роту положили" - российская газета опубликовала разговор десантников об Украине
Российская газета "Псковская губерния" опубликовала расшифровки разговоров военнослужащих, где утверджается, что только за один день, 20 августа, в Украине погибло от 80 до 140 российских военнослужащих.
Об этом сообщает Псковская губерния. Сайт издания после публикации оказался недоступен, однако материалы сохранились в Веб-архиве.
В частности, в статье утверждается, что записи разговоров были переданы журналистам военными 76-й десантно-штурмовой дивизии, и "оснований сомневаться в подлинности предоставленных материалов нет".
Читайте такжеВ СНБО не исключают, что российские десантники уже находятся в ДонецкеПо утверждению редакции, "разговоры отражают как ход боевых действий, в которых принимают участие воинские подразделения, сформированные на базе подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии, так и масштаб боевых потерь, понесенных этими воинскими подразделениями".
Так, в первом фрагменте разговора участник боевых действий в Украине, предположительно солдат 76-й десантно-штурмовой дивизии утверждает, что 20 августа после артиллерийского удара от их роты осталось только десять человек.
Читайте такжеВоенные РФ расстреляли колонну сил АТО с ранеными российскими десантниками - ФилатовПеред этим российские военнослужащие на территории Украины уничтожили блокпост украинских силовиков и несколько единиц техники.
Из разговора также понятно, что десантники не одобряют ни того, что их отправляют на войну в чужое государство, ни то, что потом с их могил снимают таблички с именами и пытаются скрыть сам факт гибели. Об этом свидетельствует обсуждение ситуации с могилой десантника Леонида Кичаткина.
Примечательно, что журналист Псковской губернии, который первым опубликовал материал о похоронах российских военнослужащих, был жестоко избит 29 августа.