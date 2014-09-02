"Всю роту положили" - российская газета опубликовала разговор десантников об Украине

Об этом сообщает Псковская губерния. Сайт издания после публикации оказался недоступен, однако материалы сохранились в Веб-архиве.

В частности, в статье утверждается, что записи разговоров были переданы журналистам военными 76-й десантно-штурмовой дивизии, и "оснований сомневаться в подлинности предоставленных материалов нет".

Читайте такжеВ СНБО не исключают, что российские десантники уже находятся в ДонецкеПо утверждению редакции, "разговоры отражают как ход боевых действий, в которых принимают участие воинские подразделения, сформированные на базе подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии, так и масштаб боевых потерь, понесенных этими воинскими подразделениями".

Так, в первом фрагменте разговора участник боевых действий в Украине, предположительно солдат 76-й десантно-штурмовой дивизии утверждает, что 20 августа после артиллерийского удара от их роты осталось только десять человек.

Читайте такжеВоенные РФ расстреляли колонну сил АТО с ранеными российскими десантниками - ФилатовПеред этим российские военнослужащие на территории Украины уничтожили блокпост украинских силовиков и несколько единиц техники.

Из разговора также понятно, что десантники не одобряют ни того, что их отправляют на войну в чужое государство, ни то, что потом с их могил снимают таблички с именами и пытаются скрыть сам факт гибели. Об этом свидетельствует обсуждение ситуации с могилой десантника Леонида Кичаткина.

Примечательно, что журналист Псковской губернии, который первым опубликовал материал о похоронах российских военнослужащих, был жестоко избит 29 августа.