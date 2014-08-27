В России с могил псковских десантников сняли таблички с их именами - журналист

Об этом на своей странице в Twitter написал российский журналист Олег Кашин.

"Из Пскова пишут: Со всех могил сняты таблички с именами, убраны фото и венки от воинской части. Теперь это безымянные могилы", - написал он.

Из Пскова пишут: Со всех могил сняты таблички с именами, убраны фото и венки от воинской части. Теперь это безымянные могилы. — Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) August 27, 2014

Как сообщал УНИАН, 25 августа на Донбассе спецподразделение сил АТО совместно с СБУ задержали 10 российских десантников. Задержанные были с документами и оружием и дали показания о том, что они принадлежат к воинской части 98-й воздушно-десантной дивизии.

По словам задержанных, их батальон 23 августа был передислоцирован в Ростов-на-Дону, а уже 24 августа личный состав был поднят по тревоге для осуществления марша, в частности при помощи нескольких десятков БМД. Как отметили десантники, только офицерам был известный маршрут прохождения колонны.Читайте такжеКомандование российских десантников признало потери

По информации российских СМИ, на кладбище в деревне Выбуты близ полигона псковской десантной дивизии были похоронены двое десантников. Церемония прощания под охраной полиции.

27 августа в Минске президент РФ Владимир Путин заявил, что задержанные десантники патрулировали границу и могли очутиться на украинской территории.

Сами десантники на пресс-конференции, организованной СБУ, сообщили, что не знали, что находятся на территории Украины, и не собирались воевать с украинскими военными.