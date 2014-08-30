В Пскове напали на депутата, который занимался делом погибших российских десантников
00:24, 30 августа 2014Мир
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В Пскове неизвестные напали на местного депутата, руководителя местного отделения партии "Яблоко" Льва Шлосберга.
Нападение на Шлосберга было совершено возле его дома / informpskov.ru
Сейчас пострадавший находится в больнице, он, по словам врачей, в состоянии средней тяжести, передает ТСН.
В своем Twitter председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил, что нападение на Шлосберга было совершено на расстоянии 300 метров от его дома.
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Нападавших было двое, они скрылись с места преступления.
Политик считает, что нападение, скорее всего, было связано с расследованием гибели псковских десантников, которое проводил Шлосберг.
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