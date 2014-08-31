В Азовском море обстреляли 2 катера пограничников - СМИ
Атака была осуществлена приблизительно в 15.20.
В море неподалеку от Мариуполя обстреляли катер береговой охраны.
Об этом "Украинской правде" сообщили в Донецком пограничном отряде.
По словам дежурного оперативного работника, атака на катер была осуществлена примерно в 15.20.
Кто и чем совершил атаку на катер, пока не известно, пограничники пытаются выяснить обстоятельства атаки.
Про атаку на катер, корреспонденту "Украинской правды" сообщили также очевидцы, которые видят подбитый катер из Новоазовска и села Безымянное.
Они рассказали, что катер дымит посреди моря.
Позже фото катера, который был охвачен дымом, выложил в Twitter польский журналист Павел Пьеньондзек.
#Nowoazowsk. Mieszkańcy twierdzą, że to był statek pograniczników #Donbas#Ukrainapic.twitter.com/ATBjbkXdWA
- Paweł Pieniążek (@p_pieniazek) 31 августа 2014
Znowu dym. Stoi tam kilka pojazdów. Co to? Nie wiem. #Nowoazowsk#Donbas#Ukrainapic.twitter.com/nk7X2Qsmee
- Paweł Pieniążek (@p_pieniazek) 31 августа 2014
Подбитый катер было видно из Мариуполя, с пляжа пос. Песчаный. По словам очевидцев, судно горело больше часа. 18.50 По словам медработников Мариуполя, в 16.40 шестеро пострадавших с катеров доставлены в больницы города. О погибших информации нет.
Мариупольский сайт 0629 со ссылкой на председателя Новоазовской райгосадминистрации Олега Сидоренко сообщает, что пограничный катер был обстрелян в районе с. Широкино. По его данным, в настоящее время катер горит находится в море. Информации о погибших и раненных нет.
17.00 В настоящее время катера горят, они находятся в море. По предварительной информации, есть погибшие и раненные, но точное количество неизвестно.
В то же время Евромайдан на своей странице в Facebook распространил два фото подбитого катера и сообщил, что моряки пытаются спастись.
Подбитый катер было видно из Мариуполя, с пляжа пос. Песчаный. По словам очевидцев, судно горело больше часа.
18.50 По словам медработников Мариуполя, в 16.40 шестеро пострадавших с катеров доставлены в больницы города. О погибших информации нет.