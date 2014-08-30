Украинские военные продолжают укреплять оборону Мариуполя – СНБО

Украинские военные продолжают укреплять оборону Мариуполя с целью защиты города от возможного вторжения войск Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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«Украинские военные продолжают укреплять Мариуполь. В частности, в Мариупольском районе Донецкой области с целью выявления диверсионно-разведывательных групп россиян пограничники совместно с добровольческими батальонами организовали круглосуточное патрулирование», - сказал Лысенко.

По его словам, все основные въезды в Мариуполь усилены кинологами и специалистами пограничного контроля. Кроме этого созданы специальные подразделения для отражения атак танков.

Как сообщал УНИАН, 27 августа подразделения российской регулярной армии захватили город Новоазовск Донецкой области, который находится вблизи Мариуполя.

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Эксперты отметили, что таким образом россияне пытаются пробить «коридор» с территории России в оккупированный ею в марте Крым, а также отвлечь часть украинской армии от боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

Вчера, 29 августа, Лысенко сообщил, что на Мариупольском направлении объединенные силы антитеррористической операции совершенствуют инженерно-фортификационное оборудование блокпостов и опорных пунктов и предпринимают профилактические меры на территории города.

"Жители вместе с переселенцами из захваченных террористами городов помогают военным строить укрепления, чтобы не допустить штурма российскими военными отдаленных районов города", - сказал Лысенко.

Он сообщил, что мариупольцы массово идут в военкоматы, выражая желание защищать свой город от вторжения российской армии.