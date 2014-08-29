Генсек НАТО: РФ непосредственно участвует в военных действиях в Украине

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в Брюсселе после завершения чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО.

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"Россия продолжает поставлять сепаратистам танки, бронетранспортеры, артиллерию и ракетные установки. Россия стреляет по Украине с российской территории и в самой Украине. Более того, Россия продолжает удерживать тысячи готовых к бою подразделений на украинской границе. Это наглое нарушение украинского суверенитета и территориальной целостности и подрывает все дипломатические усилия, направленные на мирное решение”, - подчеркнул он.

"Несмотря на возражение Москвы, сейчас вполне очевидно, что российские войска и оборудование незаконно пересекли границу восточной и юго-восточной Украины. Это - не единичный случай, а часть угрожающего поведения, которое продолжается уже месяцами с целью дестабилизировать Украину как суверенное государство”, - заявил генсек Альянса.

Как заявил генсек НАТО, во время сегодняшнего заседания союзники выразили общую солидарность с Украиной, а во время саммита НАТО в Уэльсе 4-5 сентября во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко Альянс сделает четкой постоянную поддержку Украины.

"Мы решительно осуждаем тот факт, что Россия продолжает нарушать свои международные обязательства. Мы призываем Россию прекратить свои незаконные военные действия, прекратить поставлять оружие сепаратистам и немедленно предпринять шаги, направленные на деэскалацию этого опасного кризиса", - подытожил генсек НАТО.