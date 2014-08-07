Украину пригласили принять участие в сентябрьском саммите НАТО

Украина не является членом НАТО, поэтому для ее участия в саммите будет проведено специальное заседание, сообщил генсек альянса на брифинге.

Читайте такжеГенсек НАТО надеется на углубление сотрудничества с Украиной

"Как знак нашей крепкой поддержки и солидарности мы приняли решение провести специальное заседание с Украиной на предстоящем саммите, который состоится в Уэльсе, и я с нетерпением жду встречи с президентом Петром Порошенко там", - сказал Андерс Фог Расмуссен.

"Я с нетерпением жду возможности поздравить президента Петра Порошенко на саммите в Уэльсе, чтобы сделать наше партнерство еще крепче", - заявил генсек НАТО.