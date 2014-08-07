Украину пригласили принять участие в сентябрьском саммите НАТО
20:08, 07 августа 2014Политика
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Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который сейчас находится с визитом в Киеве, пригласил президента Петра Порошенко принять участие в саммите альянса в Уэльсе.
REUTERS
Украина не является членом НАТО, поэтому для ее участия в саммите будет проведено специальное заседание, сообщил генсек альянса на брифинге.
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"Как знак нашей крепкой поддержки и солидарности мы приняли решение провести специальное заседание с Украиной на предстоящем саммите, который состоится в Уэльсе, и я с нетерпением жду встречи с президентом Петром Порошенко там", - сказал Андерс Фог Расмуссен.
"Я с нетерпением жду возможности поздравить президента Петра Порошенко на саммите в Уэльсе, чтобы сделать наше партнерство еще крепче", - заявил генсек НАТО.
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