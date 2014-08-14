Расмуссен не поверил словам Путина о готовности способствовать разрешению кризиса в Украине

20:22, 14 августа 2014
Политика
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Генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен выразил сомнение в искренности сегодняшних заявлений президента России Владимира Путина о его готовности сделать все возможное для решения кризиса в Украине.

REUTERS

Как передает РАР, об этом Расмуссен сказал во время визита в Норвегию.

"Если это искренняя попытка уменьшить напряжение, то приветствую выступление (Путина) вместе с шагами, которые он мог бы сделать", - сказал он.

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"К сожалению, мы уже слышали в прошлом подобные декларации, но они не были воплощены в какие-то практические поступки. Даже наоборот", - отметил генсек НАТО.

Польское агентство напоминает, что сегодня во время выступления перед депутатами Госдумы в аннексированном Россией Крыму Путин заявил, что российская власть сделает все возможное для того, чтобы "завершить кровавый хаос" и "братоубийственную войну" в Украине.

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