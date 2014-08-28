Украинская авиация уничтожила две колонны бронетехники - спикер АТО
22:52, 28 августа 2014Политика
1 0
Украинская авиация уничтожила колонну российской техники, которая двигалась от Кутейниково на Металлист (Луганская область).
Авиация уничтожила две колонны бронетехники
Об этом сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.
Читайте такжеСдачу Новоазовска в СНБО объяснили желанием сохранить жизни бойцов АТО
Также уничтожена на этапе формирования колонна техники, которая выдвигалась из Зугрэса на Иловайск (Донецкая область).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter