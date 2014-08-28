Украинская авиация уничтожила две колонны бронетехники - спикер АТО

Украинская авиация уничтожила колонну российской техники, которая двигалась от Кутейниково на Металлист (Луганская область).

Об этом сообщил спикер АТО Леонид Матюхин. Читайте такжеСдачу Новоазовска в СНБО объяснили желанием сохранить жизни бойцов АТО Также уничтожена на этапе формирования колонна техники, которая выдвигалась из Зугрэса на Иловайск (Донецкая область).

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