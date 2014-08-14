Süddeutsche: недооцененная сила урчащего желудка

В статье Бориса Вишневского под названием "Недооцененная сила урчащего желудка", опубликованной на сайте Süddeutsche, пишется о том, что, если Микки Рурк в ГУМе, роскошном универмаге напротив Кремля, покупает дизайнерскую футболку с портретом Путина (на Путине лиловая пилотка, и кажется, будто он вырастает из цветочного венка), то мятежная голливудская звезда, очевидно, верит, что он поддерживает обездоленного, одинокого справедливого бойца, который окружен безжалостными врагами, НАТО и "плохими парнями".

Некоторые россияне, которые могут себе это позволить, повторили за Микки Рурком и в понедельник долгие часы простояли в очереди в ГУМ, чтобы добыть себе футболку с Путиным. Путин в хаки (Надпись: "Самый вежливый из людей"), в очках, в седле ("Нас не догонят"), цена одной штуки – 25 евро, некоторые покупали целые коробки.

Всеобщая лихорадка ничего не стоит

Так что теперь некоторые состоятельные россияне ходят в этих футболках. В июне уже была похожая акция: Мы поддерживаем Владимира Путина, нося его лицо на груди; доходы пойдут на ребенка, которого можно спасти из восточноукраинского Славянска – оплота повстанцев, который многие месяцы находится в осаде и обстреливается украинской армией.

Мало кто из россиян может позволить себе футболку за 25 евро, но большинство в эти дни поддерживает Владимира Путина. Всеобщая лихорадка ничего не стоит. Пока ничего.

Пока некоторые россияне ящиками скупают дизайнерские футболки, другие сметают продукты с полок. Они создают запасы. Мое предположение: когда желудок по-настоящему заурчит, когда (вовсе не состоятельное) большинство поймет, что всеобщей лихорадкой сыт не будешь, что нельзя подключить холодильник к телевизору, по которому вываливают лжи больше, чем за два последних поколения, - тогда Владимир Путин рухнет в опросах.

Анатомия его популярности ни особенно сложна, ни противоречива. Поддержка масс (независимый Институт исследования общественного мнения Левада-Центр после первого круга санкций зафиксировал одобрение 87%) основывается по сути на телевизионной пропаганде.

Три сценария

Проблема Владимира Путина в том, что после трагедии малазийского Boeing-777 глава Кремля находится в сложном положении, из которого он не выберется без неизгладимого вреда для своей популярности – независимо от того, как проходит война за Украину.

Я вижу три сценария.

Вариант возврата: Кремль завершает свою агрессию, Россия больше не отправляет через границу вооруженных людей и оружие. Телевидение в Москве перестает прославлять сепаратистов.

Второй: вариант «вперед». Кремль не прекращает агрессию, а ускоряет ее до прямого вторжения под прикрытием миротворческой миссии. Соответствующая терминология уже была разработана в 2008 году, во время мучительной войны с Грузией: "принуждение к миру", "защита российских граждан". Самым простым было бы выдавать людям в Донецке и Луганске паспорта. Кроме того, там уже есть российские граждане, прежде всего среди ополченцев.

Третий вариант: Все остается, как есть, то есть в состоянии необъявленной войны. Кремль пытается предоставить сепаратистам статус равноправных партнеров в переговорах и замораживает конфликт. На востоке Украины возникает похожее на Абхазию образование.

Поворот назад – неслыханное оскорбления для президента

Теперь последствия.

Поворот назад – это единственный сценарий, при котором Запад был бы готов смягчить санкции против России, или даже вовсе их отменить. Однако, как сторонники, так и противники Путина, подчеркивают, что это было бы для него неслыханным оскорблением. Поэтому он не идет на уступки. Отказ от химеры "Новоросси", о которой Путин так громко трубил, мог бы означать его политическую смерть. Я все же надеюсь, что этот сценарий еще возможен. В это раз Путин мог бы в виде исключения пойти на уступки, потому что должен понимать, что Запад не уступит, как в 2008 в Грузии.

Никакого вреда рейтингу Путина

"Вперед!" на Донбассе будет означать экономическую катастрофу для России. Окончательная длительная изоляция приведет к тому, что уровень жизни в России снизится, а с ним и популярность Путина. Маловероятно, что Путин этого не осознает. В конце ему может предстоять процесс в Гааге.

Самым вероятным в моих глазах является сценарий "замороженного конфликта". Тогда санкции надолго причинят огромный ущерб не только российской экономике, но и близким и не таким уж близким друзьям Путина.

Пока санкции и ответные санкции, похоже, не навредили рейтингу Путина. Пока не все западные деликатесы исчезли с полок. Но речь идет не о деликатесах, которыми питается высший круг в дизайнерских футболках. Речь идет о сыре, говядине, свинине, оливках, колбасе, молоке, хлебе.

Часть этого заменит отечественная продукция, часть будет импортирована с других стран, нейтральных в отношении санкций. По законам экономики новые продукты, как всегда при ограничении конкуренции, будут либо хуже, либо дороже, я опасаюсь и того, и другого. Многие «российские» молочные продукты в Москве и вокруг нее изготавливались из импортного сухого молока. Буханка «российского» хлеба содержит, чаще всего, французские дрожжи.

Может ли пропаганда быть еще более эффективной?

Я полагаю, что нашим телевизионщикам теперь придется еще сильнее заводить пропагандистскую машину. 94% российского населения получают информацию из телевидения. Левада-Центр подсчитал, что 74% зрителей считают отчетность государственных каналов о войне в Украине объективной.

Когда был сбит Boeing-777, Левада-Центр проводила опрос в 6 больших городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. "Кто несет ответственность за катастрофу?" звучал вопрос. Половина заявила: правительство в Киеве. 45% сказали: украинская армия. Может ли пропаганда быть еще более эффективной? Таких результатов не было даже при Никите Хрущеве, который в 1954 году подарил Крым Украине.

Когда Россия намерилась забрать Крым назад, Запад отреагировал вяло, попытался успокоить Путина. Эта весна напомнила некоторым российским оппозиционерам о 1938 годе, о так называемом присоединении Судетской области и Австрии, о Мюнхенском соглашении.

Черчилль писал в 1938 Чемберлену по возвращении из Мюнхена: "У вас был выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, теперь вы получите войну".

В эти дни я все чаще думаю об этой фразе.