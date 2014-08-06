Готовится ли Россия вторгнуться на территорию Украины, введя свои регулярные войска? Предпринимаются ли попытки предотвратить подобную катастрофу дипломатическим путем? Редакторы газеты The Guardian пытаются ответить на эти вопросы в своей статье, которая называется «Мнение The Guardian о нарастающем напряжении в Украине», опубликованной на сайте газеты.

В Украине кризис, который не закончится сам по себе. В очередной раз предупреждающих знаков становится все больше: численность войск на российской стороне границы продолжает расти, военные «учения» могут в одночасье превратиться в настоящее наступление, боевые действия вокруг анклавов повстанцев на востоке Украины становятся все более ожесточенными и воинственных заявлений становится все больше.

Уже дважды казалось, что появилась возможность положить конец конфронтации. Избрание Петра Порошенко в мае было одним из таких моментов. Новый президент говорил с Владимиром Путиным по телефону, между ними даже произошла короткая встреча, а Россия приветствовала «позитивное мышление» Порошенко. Но возможность, если она вообще была, выскользнула из рук. Крушение малазийского авиалайнера в прошлом месяце стало еще одним шансом для пересмотра своих позиций. Трагедия была настолько шокирующей, что если бы Путин изменил свой политический курс, это не рассматривали бы как поражение России, в то время как украинское правительство и его союзники могли бы также изменить свою позицию и при этом не выглядеть слабыми.

По крайней мере, можно было ожидать остановки боевых действий на время проведения расследования крушения. Однако бои не стали менее интенсивными. Они становились все более ожесточенными, когда украинская армия продолжала наступать, освобождая все больше территорий, оккупированных повстанцами. Падение Славянска в начале июля изменило баланс военных сил. Украинская армия перешла из обороны в наступление, и это наступление сегодня представляет угрозу для двух крупных городов, которые все еще находятся под контролем повстанцев. Президенту Путину, возможно, придется в ближайшее время сделать выбор между тем, чтобы признать, что игра в её нынешнем виде проиграна, и вторжением, которое заставит украинцев отступить.

Он, безусловно, накапливает средства для этого, направляя к границе войска в полной боевой готовности, которые могли бы, попав на территорию Украины, быстро изменить ситуацию. Источники НАТО предполагают, что войска могут быть введены под прикрытием миротворческих сил. Это может стать катастрофой для всех задействованных государств. Россию в таком случае ожидает длительное вторжение, которое еще больше ухудшит и её без того испорченные отношения с Западом. У Украины во второй раз отсекут кусок территории. Восточные европейцы будут до смерти напуганы. А Западной Европе и Америке будет стыдно за то, что они не смогли остановить этого, и они станут еще более бескомпромиссными. Поскольку мы приближаемся к этой критической точке, должно быть хоть что-нибудь, хоть где-нибудь, что обе стороны могли бы принять.

Не формальный или неформальный протекторат, который, возможно, предпочел бы Путин, что стало бы еще одной причиной для неприятностей, но и не фальшивая автономия. Президент Обама во время недавнего телефонного разговора с Путиным подчеркнул, что желательно было бы найти дипломатическое решение. Об этом мы уже слышали ни раз, но можно ли сказать, что это больше, чем благочестивая риторика? Такая дипломатия не должна быть публичной, да она, вероятно, и не может быть такой. Остается надеяться на то, что, по крайней мере, проводятся какие-то тайные консультации. В противном случае может произойти столкновение, о котором мы все еще очень долго будем сожалеть.