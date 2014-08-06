Члены Совбеза ООН прямо обвинили РФ в конфликте на востоке Украины - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

По его словам, во время заседания представитель США подчеркнул, что Россия должна соблюдать территориальный суверенитет Украины и прекратить поставки оружия боевикам. Представитель Великобритании назвал виновниками гуманитарного кризиса в восточной Украине террористов и Россию, которая имеет прямое отношение к ухудшению ситуации на этой территории.

Читайте такжеКонфликт в Украине уже унес жизни 1 тысячи 367 человек - ООН

Кроме того, позицию МИД России о так называемой международной гуманитарной миссии на Донбассе украинское МИД считает циничной, потому что именно Россия продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, всесторонне поддерживает преступные действия террористов и несет полную ответственность за гуманитарные проблемы в Донецкой и Луганской областях.