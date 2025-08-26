Электронный аукцион будет открыт с начальной ценой 4,5 млрд грн.

Правительство приняло решение о приватизации стратегически важного предприятия - Одесского припортового завода (ОПЗ). Об этом сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Отмечается, что государственный пакет акций будет выставлен на открытый электронный аукцион с начальной ценой 4,5 млрд грн.

Одесский припортовый завод является одним из крупнейших химических комплексов Украины, который до войны производил аммиак и карбамид и экспортировал удобрения. Но с 2022 года основное производство остановлено. Завод работал частично, обеспечивая кислородом и азотом критические потребности и выполняя функции портового хаба.

"Предприятие должно восстановить полноценную работу. Это возможно только через привлечение частного собственника и инвестиций. Продажа ОПЗ позволит наполнить бюджет, создать новые рабочие места и обеспечить украинских аграриев доступом к отечественным удобрениям", - добавила Свириденко.

Справка УНИАН. ОПЗ находится в перечне объектов, подлежащих приватизации, уже много лет. Одесский припортовый завод - крупнейший государственный химический завод, который производил аммиак, карбамид, жидкий азот, жидкий кислород. В последние годы единственной прибыльной деятельностью предприятия стала перевалка зерна. В августе стало известно, что и эта работа приостановились из-за российских обстрелов.

Одесский припортовый завод - что известно

Как писал УНИАН, Одесский припортовый завод расположен в г. Южный Одесской области. На предприятии есть запасы аммиака, утечка которого может привести к масштабной техногенной катастрофе.

В апреле 2022 года крупнейшее химическое предприятие Украины - Одесский припортовый завод (ОПЗ) - из-за войны попал под консервацию. Мэр города Южный, в котором расположено предприятие, сообщил, что функционирование предприятия невозможно. Почти все работники были отправлены в бессрочные отпуска.

