Основное достоинство тренда - практичность.

Этой осенью в парикмахерских будет царить один особенный цвет - Smoked Suede Brunette ("дымчатый замшевый брюнет"). Это благородное сочетание глубокого коричневого и едва уловимых дымчатых нюансов обещает стать самым востребованным трендом сезона, пишет City Magazine.

Оттенок подчеркивает естественность волос, делая любую прическу - от строгих линий до воздушных локонов - стильной и элегантной.

Какой цвет волос в моде осенью-2025

Каждый сезон предлагает свой "главный" тон, но далеко не каждый становится по-настоящему культовым. Осень 2025 года - время мягких акцентов и утонченных деталей. Никаких резких контрастов или сложных техник окрашивания - все внимание на тонкие переливы, которые создают ощущение глубины и объема.

Коричневый снова в моде, но в особом исполнении: он не банален, а богат и многослоен. Легкий холодный полутон, дымчатая текстура и мягкость оттенка превращают его в символ новой роскоши - ненавязчивой, но выразительной. Это цвет, который не бросается в глаза, а "работает изнутри", гармонично дополняя любой образ.

Стилист Джейкоб Шварц, комментируя тренд в журнале Glamour, назвал Smoked Suede Brunette "новым нейтральным" оттенком, который подходит почти каждой и придает волосам сияющий, ухоженный вид.

Этот оттенок - не про глянец и яркие переходы, он создан для тех, кто выбирает утонченность и спокойствие. Смесь шоколадной глубины и дымчатых переливов создает баланс между теплом и холодом, делая цвет универсальным. Он раскрывается при движении волос, добавляя мягкий блеск и естественную динамику.

Smoked Suede Brunette можно сравнить с первыми прохладными днями осени: шерстяное пальто, уютный кашемир, аромат кожи и шорох опавших листьев. Это не просто окрашивание, а целая эстетика - тихая роскошь, которая не нуждается в доказательствах.

Главное достоинство тренда - практичность. Такой цвет не требует частого обновления: отросшие корни выглядят естественно и лишь добавляют глубины. Он одинаково эффектен на прямых и волнистых волосах, подходит к любому тону кожи и отлично вписывается в философию минимализма и подлинности, которая все сильнее влияет на моду.

Осень 2025 - это сезон, когда коричневый цвет перестает быть просто "базой" и превращается в символ стиля. Дымчатый замшевый брюнет - гармония между традицией и современностью, элегантностью и простотой. Он задает тон тихой, но заметной революции в окрашивании.

