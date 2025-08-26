Украинская певица Lida Lee, известная по хитам "Незручна", "Зима в пустелі" та "На межі", неожиданно намекнула на начало новых отношений.
В stories в Instagram звезда поделилась фотографией, которой заинтриговала своих поклонников. На кадре видно, как певица держит за руку загадочного мужчину. В объектив попали только руки вероятных влюбленных - на обоих можно заметить украшения.
Свое фото Lida Lee дополнила смайликом в виде сердечка. Таким образом артистка еще больше разожгла слухи о новом романе.
Ранее исполнительница публиковала в stories другую фотографию с красноречивой подписью:
"Нет, что сказать. Все видно по глазам".
Однако, стоит добавить, что певица пока не стала раскрывать других деталей. Она не показала лицо своего избранника и оставила его личность в тайне.
До этого артистке неоднократно приписывали роман с известным телеведущим, актером и военнослужащим Даниэлем Салемом. Пара часто пересекалась не только на работе, но и в личной жизни. Более того, Lida Lee даже ухаживала за домашним любимцем Даниэля, пока тот был на службе. Однако, со временем выяснилось, что между этими двумя только дружеская связь.