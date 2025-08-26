Православный праздник сегодня в народе прозвали два Пимена, а большинство примет дня связаны с рябиной.

27 августа по новому церковному стилю в православной церкви вспоминают преподобного Пимена Великого, преподобных Кукшу, иеромонаха, и Пимена, постника, Киево-Печерских, а также молятся о здоровье и защите от бед. Какие традиции и приметы связаны с 27 августа, а также какой сегодня церковный праздник в Украине отмечает церковь по старому стилю.

Что за праздник сегодня церковный - дата в новом и старом календаре

27 августа (дата в старом календаре - 9 сентября) православные верующие чтят память преподобного Пимена Великого, жившего в IV веке в Египте.

Пимен вместе с двумя своими братьями решили оставить мирскую жизнь и ушли в монастырь - там все трое приняли иноческий постриг. Пимен отличался от других тем, что держал строгий пост, долго молился и был кроток. Благодаря своему благочестию он стал наставником для других монахов, а слава о нем пошла далеко за пределы обители. Но сам Пимен не хотел популярности, избегал лишнего внимания, и вместе со своими учениками переходил из монастыря в монастырь.

К преподобному часто приходили за советами и как-то спросили у преподобного - стоит ли скрыть грех брата, если увидишь? На что Пимен ответил: "Если мы прикроем грехи братьев, то и Бог прикроет наши, твои грехи - как бревно, а грехи брата - как сучок".

После себя Пимен оставил три главных наставления: бояться Бога, часто молиться и творить добро.

***

27 августа Церковь также вспоминает священномученика Кукшу Печерского. Кукша был одним из отцов Киево-Печерского монастыря, он крестил вятичей и умел творить чудеса: например, изгонял бесов, мог вызвать дождь или осушить озеро. Погиб Кукша как мученик вместе со своим учеником - их убили язычники.

***

Блаженный Пимен Постник также подвизался в Киево-Печерском монастыре и имел дар ром исцеления и прозорливости. Он мог предсказать, что будет в далеком будущем и знал о дне своей смерти за 2 ода до нее. Когда убили Кукшу, Пимен сказал братьям: "Сегодня убит наш брат Кукша". После этих слов он умер и сам. Мощи преподобного Пимена находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще по новому стилю:

почитают святителя Осию, исповедника и святителя Кордовского;

святителя Ливерия, исповедника, епископа Римского;

преподобного Пимена Палестинского;

мученицу Анфису Новую;

преподобного Саве Венефальского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю (юлианскому календарю) - 27 августа вспоминают перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.

О чем просят у святых дня, что можно делать 27 августа, чего нельзя делать сегодня

В этот день в молитвах к святым Пименам и Кукше обращаются с просьбами дать мудрости, силы, умения прощать и мирить ссоры в семье.

В народе праздник прозвали Два Пимена, второе название - Анфиса Рябинница. С этого дня начинают собирать рябину, которую считают мощным оберегом от сглаза, зависти и несчастий. Согласно народным поверьям, рябиновое дерево под окном бережет дом от людской зависти, а три рябины у дома защищают жилище от пожара. В день Анфисы Рябинницы нужно нарвать гроздья рябины и подвесить их над дверью или под крышей – считается, что тогда удача и счастье будут в доме весь год.

В доме на Пименов принято убирать, также сегодня идут на рыбалку - улов будет обильным, а рыба вкусной.

Церковь сегодня предостерегает от злости, зависти, жадности, мести, клеветы, сплетен, осуждения, отчаяния, нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

По народным поверьям, на Анфису Рябинницу и в день двух Пименов запрещается:

делать крупные покупки - не принесут радости;

давать деньги в долг - будет трудно вернуть;

отправляться в дальнюю дорогу.

Не советуют также сегодня свататься - брак может быть несчастливым.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 27 августа

В народе верят, что по погоде сегодня можно определить, какой она будет в ближайшие месяцы, а также какими будут осень и зима:

рябина усыпана ягодами - зима будет суровой;

листья на рябине уже пожелтели - к теплой осени, но морозной зиме;

с рябины осыпаются ягоды - также к погожей осени и мягкой зиме;

листья рябины не опали полностью - в феврале ударят сильные холода.

Подмечают: если сегодня гремит гром, то скоро наступит бабье лето.

