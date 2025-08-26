27 августа по новому церковному стилю в православной церкви вспоминают преподобного Пимена Великого, преподобных Кукшу, иеромонаха, и Пимена, постника, Киево-Печерских, а также молятся о здоровье и защите от бед. Какие традиции и приметы связаны с 27 августа, а также какой сегодня церковный праздник в Украине отмечает церковь по старому стилю.
- Что за праздник сегодня церковный - дата в новом и старом календаре
- О чем просят у святых дня, что можно делать 27 августа, чего нельзя делать сегодня
- Приметы 27 августа
Что за праздник сегодня церковный - дата в новом и старом календаре
27 августа (дата в старом календаре - 9 сентября) православные верующие чтят память преподобного Пимена Великого, жившего в IV веке в Египте.
Пимен вместе с двумя своими братьями решили оставить мирскую жизнь и ушли в монастырь - там все трое приняли иноческий постриг. Пимен отличался от других тем, что держал строгий пост, долго молился и был кроток. Благодаря своему благочестию он стал наставником для других монахов, а слава о нем пошла далеко за пределы обители. Но сам Пимен не хотел популярности, избегал лишнего внимания, и вместе со своими учениками переходил из монастыря в монастырь.
К преподобному часто приходили за советами и как-то спросили у преподобного - стоит ли скрыть грех брата, если увидишь? На что Пимен ответил: "Если мы прикроем грехи братьев, то и Бог прикроет наши, твои грехи - как бревно, а грехи брата - как сучок".
После себя Пимен оставил три главных наставления: бояться Бога, часто молиться и творить добро.
27 августа Церковь также вспоминает священномученика Кукшу Печерского. Кукша был одним из отцов Киево-Печерского монастыря, он крестил вятичей и умел творить чудеса: например, изгонял бесов, мог вызвать дождь или осушить озеро. Погиб Кукша как мученик вместе со своим учеником - их убили язычники.
Блаженный Пимен Постник также подвизался в Киево-Печерском монастыре и имел дар ром исцеления и прозорливости. Он мог предсказать, что будет в далеком будущем и знал о дне своей смерти за 2 ода до нее. Когда убили Кукшу, Пимен сказал братьям: "Сегодня убит наш брат Кукша". После этих слов он умер и сам. Мощи преподобного Пимена находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Какой сегодня православный праздник отмечают еще по новому стилю:
- почитают святителя Осию, исповедника и святителя Кордовского;
- святителя Ливерия, исповедника, епископа Римского;
- преподобного Пимена Палестинского;
- мученицу Анфису Новую;
- преподобного Саве Венефальского.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю (юлианскому календарю) - 27 августа вспоминают перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
О чем просят у святых дня, что можно делать 27 августа, чего нельзя делать сегодня
В этот день в молитвах к святым Пименам и Кукше обращаются с просьбами дать мудрости, силы, умения прощать и мирить ссоры в семье.
В народе праздник прозвали Два Пимена, второе название - Анфиса Рябинница. С этого дня начинают собирать рябину, которую считают мощным оберегом от сглаза, зависти и несчастий. Согласно народным поверьям, рябиновое дерево под окном бережет дом от людской зависти, а три рябины у дома защищают жилище от пожара. В день Анфисы Рябинницы нужно нарвать гроздья рябины и подвесить их над дверью или под крышей – считается, что тогда удача и счастье будут в доме весь год.
В доме на Пименов принято убирать, также сегодня идут на рыбалку - улов будет обильным, а рыба вкусной.
Церковь сегодня предостерегает от злости, зависти, жадности, мести, клеветы, сплетен, осуждения, отчаяния, нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
По народным поверьям, на Анфису Рябинницу и в день двух Пименов запрещается:
- делать крупные покупки - не принесут радости;
- давать деньги в долг - будет трудно вернуть;
- отправляться в дальнюю дорогу.
Не советуют также сегодня свататься - брак может быть несчастливым.
Приметы 27 августа
В народе верят, что по погоде сегодня можно определить, какой она будет в ближайшие месяцы, а также какими будут осень и зима:
- рябина усыпана ягодами - зима будет суровой;
- листья на рябине уже пожелтели - к теплой осени, но морозной зиме;
- с рябины осыпаются ягоды - также к погожей осени и мягкой зиме;
- листья рябины не опали полностью - в феврале ударят сильные холода.
Подмечают: если сегодня гремит гром, то скоро наступит бабье лето.