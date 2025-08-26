В этом месяце произойдут важные астрономические события - сезон затмений в знаках Рыб и Девы.

Гороскоп на сентябрь 2025 обещает массу важных астрологических событий, которые оставят яркий след. Энергия этого периода настолько сильна, что многие почувствуют ее влияние особенно отчетливо.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Затмения способны и раскрывать новые перспективы, и скрывать то, что пока не готово проявиться. Но если довериться этому процессу, то можно быть уверенным: жизнь направляется в сторону перемен к лучшему.

Затмения способны и раскрывать новые перспективы, и скрывать то, что пока не готово проявиться. Но если довериться этому процессу, то можно быть уверенным: жизнь направляется в сторону перемен к лучшему. Сентябрь - прекрасное время для смелых шагов, выхода за пределы зоны комфорта и веры в то, что Вселенная всегда поддерживает. Как только вы это осознаете, почувствуете ее присутствие во всем, что делаете. А теперь давайте посмотрим, какой день станет самым удачным для каждого знака Зодиака в сентябре 2025 года.

Овен

Лучший день: суббота, 13 сентября. Овны, в середине месяца вас ждет яркий всплеск энергии. Веста, символ внутреннего огня и преданности, переходит в знак Стрельца и активирует сферу мечтаний, духовных поисков и удачных начинаний. В этот день вы почувствуете, что ничто не может остановить вас на пути к целям. Главное - сосредоточиться не только на мечтах, но и на конкретных шагах для их реализации.

Телец

Лучший день: суббота, 6 сентября. Телец, принимайте решения, которые будут работать на ваше будущее. 6 сентября Уран меняет движение и становится ретроградным в Близнецах, активируя вашу сферу финансов и изобилия. Это время не для пассивного ожидания, а для смелых, но продуманных шагов. Перед тем как действовать, оцените все возможности - и тогда вы сможете выйти на новый уровень благосостояния.

Близнецы

Лучший день: воскресенье, 7 сентября. Близнецы, звезды готовят для вас резкий поворот в профессиональной сфере. В этот день произойдет полнолуние и лунное затмение в Рыбах, которые принесут неожиданные, но благоприятные перемены. Может появиться шанс на новую должность, проект или даже переезд. Главное - не держаться за старое и довериться переменам, ведь именно они откроют дорогу к успеху.

Рак

Лучший день: среда, 3 сентября. Раки, верьте в собственную силу. Юпитер в вашем знаке образует гармоничный аспект с Северным узлом в Рыбах, а это значит, что судьба готовит важный шаг вперед. В этот день вы почувствуете уверенность в себе и начнете осознавать, что ваша жизнь постепенно выстраивается в нужном направлении. Успех будет сопровождать ваши начинания.

Лев

Лучший день: понедельник, 1 сентября. Львы, вас ждет месяц перемен. 1 сентября ретроградный Сатурн вновь войдет в знак Рыб, активируя сферу трансформации и поиска глубокого смысла. Это момент, когда нужно серьезно задуматься о том, какую жизнь вы хотите построить, и приложить усилия для ее воплощения. Этот шанс уникален - подобное сочетание энергии повторится нескоро.

Дева

Лучший день: суббота, 6 сентября. Девы, звезды готовят неожиданные повороты в карьере. Уран становится ретроградным в вашем доме профессии, что обещает неожиданные события и возможность переоценить прежние цели. Возможно, вы решите сменить работу, должность или направление деятельности. Будьте готовы к риску: именно он станет ключом к успеху и новому этапу развития.

Весы

Лучший день: понедельник, 22 сентября. Весы, ваш сезон начинается! Солнце переходит в ваш знак, открывая новый личный цикл. Это возможность обновить свою жизнь и взглянуть на нее с другой стороны. Одновременно с этим Уран и затмения в Рыбах активируют темы работы, здоровья и перемен. Грядет масштабная перестройка, которая начнется именно с вас.

Скорпион

Лучший день: суббота, 13 сентября. Скорпионы, энергия Весты в Стрельце подталкивает вас сосредоточиться на истинных ценностях и самооценке. Это день, когда вы должны понять, чего достойны, и отказаться от всего, что этому не соответствует. Ваш внутренний стержень и сила воли помогут вам притянуть в жизнь именно то, что сделает ее полной и гармоничной.

Стрелец

Лучший день: воскресенье, 21 сентября. Стрельцы, для вас сентябрь - это поворотный момент в карьере. Новолуние и солнечное затмение в Деве приносят яркие перемены и открывают новые возможности. С этого дня начинается новый этап, который полностью изменит вашу профессиональную жизнь. Верьте в то, что Вселенная ведет вас в правильном направлении.

Козерог

Лучший день: пятница, 19 сентября. Козероги, Венера в Деве подарит вам шанс соединить успех и радость. В этот день вы сможете не только добиться результата, но и почувствовать удовольствие от того, что создаете. Главное - сосредоточьтесь на том, что приносит радость и вдохновение, и вы построите жизнь, которую действительно любите.

Водолей

Лучший день: понедельник, 22 сентября. Водолеи, Марс в Скорпионе принесет вам энергию для карьерного рывка. Это день, когда ваши действия напрямую будут определять успех. Пересмотрите цели, обновите планы и действуйте смело. Именно в этот период вы способны изменить свою жизнь к лучшему.

Рыбы

Лучший день: понедельник, 22 сентября. Рыбы, сентябрь станет для вас судьбоносным месяцем. Лунное затмение в вашем знаке запускает цепочку событий, которые помогут вам оставить прошлое и сделать шаг в будущее. Не бойтесь перемен - они приведут вас к обновлению и исполнению давних желаний. Ваша интуиция станет главным проводником на этом пути.

