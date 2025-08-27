В городе прогремело до 10 взрывов, есть повреждения объектов инфраструктуры в Сумской общине.

Ночь на среду, 27 августа, для жителей Сум снова неспокойная, поскольку российские оккупанты снова массово атакуют город вражескими беспилотниками, сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности мэра города Сумы Артем Кобзарь.

По словам городского головы, в городе прогремели взрывы, есть попадания, но не в жилые дома. Кобзарь призвал жителей города находиться в безопасных местах и сообщил о работе мобильных огневых групп.

Также начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров проинформировал, что враг нанес массированный удар беспилотниками по окраине Сумской общины.

Он добавил, что предварительно, без жертв, но есть повреждения объектов инфраструктуры, сейчас там работают аварийные службы.

Российские обстрелы по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что глава Херсонской ОГА Александр Прокудин предупредил, что российские оккупанты обстреливают трассу М-14 Херсон-Николаев и целенаправленно атакуют гражданский транспорт. Прокудин настоятельно советует жителям без необходимости не передвигаться по этому маршруту. Он предупредил, что в случае фиксирования вражеских дронов автодорогу временно будут перекрывать. Глава ОВА добавил, что вместе с украинскими военными они делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.

Также мы писали, что украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов (Флеш) рассказал, что на одном из российских разведывательных дронов типа "Орлан" обнаружена дополнительная камера. Он назвал ее "камерой заднего вида". Эксперт предположил, что российские оккупанты ее установили, чтобы спасти российский беспилотник от украинских дронов-перехватчиков.

