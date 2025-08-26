Аккумулятор нового флагмана Samsung останется той же емкости, что и шесть лет назад.

Похоже, надеждам на то, что новый флагман Samsung получит улучшений аккумулятор, не суждено сбыться. Появилась новая информация, фактически подтверждающая, что Galaxy S26 Ultra сохранит уже традиционную батарею емкостью 5000 мАч.

Согласно информации SamMobile, ранее на этой неделе китайский регулятор 3C сертифицировал аккумуляторную батарею для Galaxy S26 Ultra: элемент с маркировкой EB-BS948ABY предлагает емкость 4855 мАч, что в пересчете на типичную емкость составляет 5000 мАч,

Samsung впервые установил такой аккумулятор в Galaxy S20 Ultra в 2020 году. С тех пор все флагманские смартфоны корейцев, включая самый новый Galaxy S25 Ultra, оснащаются таким же АКБ. Таким образом S26 Ultra станет шестой моделью в серии с аккумулятором 5000 мАч.

Остается надеяться на одно улучшение по батареи, не связанное с емкостью. Смартфону приписывают поддержку проводной зарядки на 60 Вт, что станет небольшим, но заметным обновлением по сравнению с 45 Вт в нынешних флагманах компании.

Samsung, возможно, сможет "выжать" больше из устаревшего аккумулятора 5000 мАч в Galaxy S26 Ultra благодаря 2-нм чипу и оптимизации с помощью ИИ. Однако тем, кто ждал выхода за эти рамки, возможно, придется ждать еще год.

Отметим, что пока Samsung держится за 5000 мАч, китайские Android-производители уже осваивают территорию 8000 мАч и даже больше. В июле компания Honor представила недорогой аппарат с батареей на 8300 мАч. А realme и вовсе тизерит смартфон с аккумулятором 15 000 мАч.

Официальная презентация Galaxy S26 Ultra ожидается в начале 2025 года. По слухам, Samsung намерена полностью изменить флагманскую серию, отказавшись от базовых Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus. Их место займут Galaxy S26 Pro и Galaxy S26 Edge.

