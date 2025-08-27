Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Подземные толчки жители Дагестана и других городов ощутили около 23:30 вторника, 26 августа. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение в России было магнитудой 5,5.

Сообщается, подземные толчки могли ощущать жители Махачкалы, Дербента, Каспийска и Хасавюрта, Чечни, Астрахани, Пятигорска, Кисловодска, а также в Актау (Казахстан) и Азербайджане.

Однако, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр землетрясения располагался в Каспийском море в 28 км к востоку от города Избербаш на произошел на глубине 10 км.

Как пишут в российских пабликах, не менее тысячи жителей Махачкалы вышли на улицу из-за опасений повторных афтершоков.

О разрушениях и пострадавших информации не было, местные власти и спасательные службы проводят проверку ситуации.

Ранее УНИАН сообщал, что в воскресенье, 10 августа, в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1. Сообщается, что первые подземные толчки произошли в 19:53, их ощущали в провинциях Маниса, Измир, Ушак и Бурса. После этого произошло по меньшей мере семь афтершоков магнитудой более 3,0. На видео, которое зафиксировало подземные толчки, можно увидеть, как дрожали дома и шаталась мебель.

Также мы писали, что The Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки, которые получили журналисты сообщило, что во время мощного землетрясения и цунами на Камчатке могла пострадать российская база атомных подводных лодок в поселке Рыбачий. Спутниковые снимки указывают на то, что часть одного из пирсов изменила свое положение. Вероятно, конструкцию сорвало с места мощными волнами.

