Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг(НКРЭКУ), на сегодняшнем заседании повысила тарифы на распределение электроэнергии для ряда региональных операторов систем распределения. Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ.

Отмечается, что новые тарифы вступают в действие с 1 сентября текущего года. Главной предпосылкой этого является необходимость в погашении долгов перед оператором системы передачи "Укрэнерго" и направления средств на подготовку к отопительному сезону.

По данным профильного портала ExPro, тарифы на услуги по распределению для потребителей первого класса напряжения планируется увеличить в среднем на 14%, для второго класса напряжения - на 23%. https://expro.com.ua/novini/regulyator-pereglyanuv-tarifi-na-rozpodl-dlya-nizki-kompany-

Больше всего могут вырасти тарифы для "Ривнеоблэнерго", "Кировоградоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго", а меньше всего для "Черниговоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Львовоблэнерго".

Кроме того, в октябре планируют пересмотреть тарифы для прифронтовых областей: Запорожье, Николаев, Сумы, Харьков и для компании ПЭЭМ ЦЭК.

Стоит отметить, что для населения цены на электроэнергию остаются неизменными.

До конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться. Однако, по данным НБУ за июль, уже со следующего года ожидается их увеличение, для приведения к экономически обоснованным уровням.

25 июля стало известно, что НКРЭКУ в 1,6 раза повысила максимальный тариф на электрическую энергию для бизнеса (так называемые прайс-кэпы) в период суток с 17:00 до 23:00.

