Украинский ведущий увидел голливудскую звезду во время командировки в США.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич рассказал о неожиданном моменте, который произошел с ним во время командировки в США. Как выяснилось, он встретил своего кумира.

"Мало таких людей, которые бы вызвали у меня такую реакцию. Мечты сбываются, банально, вот так вот", - признался шоумен.

В своем блоге в Instagram Анатолий опубликовал кадры, на который видно, как американский актер и бывший Губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер едет по улице на велосипеде. Анатолич признался, что хоть и знал о том, что голливудская звезда проживает неподалеку, все равно не ожидал его увидеть собственными глазами.

Видео дня

"Мы просто идем по набережной и едет Арнольд Шварценеггер. Я растерялся. Он едет в бейсболке, в очках - я видел эти кадры сто раз, как он ездит заниматься спортом на велосипеде. Он здесь живет", - рассказал ведущий.

Анатолий поделился с подписчиками, что его этот момент очень тронул. Он вспомнил, как в детстве фанател от "железного Арни" и точно не мог поверить, что когда-то встретится с ним.

"Это не то, что осуществление какой-то несбывшейся детской мечты... Это что-то, что вернуло меня во времена, когда я смотрел на плакат со Шварценеггером в однокомнатной хрущевке в Кривом Роге. И как бы я хотел сказать сейчас тому мальчику, что ты его обязательно увидишь когда-то лет через 25-30. Правда, мальчик бы не поверил", - признался Анатолич.

Напомним, что не так давно Анатолий Анатолич серьезно травмировался. Ведущий подробно рассказал, что с ним произошло.

Вас также могут заинтересовать новости: