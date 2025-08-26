Он сообщил об этом сегодня.

Ряды Вооруженных сил Украины пополнил украинский музыкант, саксофонист Андрей Мартыненко, известный также как Андрей Бармалий.

Днем во вторник, 26 августа, в его Instagram-аккаунте появилось селфи с подписью "Желаю здоровья!". На фото он одет в военную форму. В комментарии "Виледж" мужчина сообщил, что направляется на прохождение базовой общевойсковой подготовки.

На сайте художника указано, что на активное создание музыки его вдохновил опыт пандемии COVID-19, а полномасштабное вторжение Российской Федерации подтолкнуло отказаться от социальной изоляции и начать сольный проект:

"Андрей создает музыку под влиянием джангла, джаза, drum'n'bass, рока и хип-хопа - это чувственная экспрессивная электроника, констатирующая переплетение машин с человеческими судьбами. Перформансы Андрея базируются на исследовании темы бегства от реальности, борьбы со страхами и встреч с болевыми точками - рефлексия художника на социальные, политические и личные кризисы становления".

Как сообщал УНИАН, сегодня о мобилизации в ряды украинской армии также сообщил певец Александр Кварта, известный участием в проектах "Караоке на Майдане" и "Украина имеет талант".

