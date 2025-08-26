ЦАХАЛ закупил первую партию ударных FPV-дронов израильского производства.

Армия Израиля впервые законтрактовала ударные FPV-дроны. Первыми их получат специальные подразделения, пишет Милитарный.

Тендер выиграла израильская компания по производству беспилотных систем Xtend. Она поставит войску 5000 дронов-камикадзе и сопутствующее оборудование на сумму 5,9 млн долларов.

Известно, что армия купит беспилотник с габаритами около 25 см с грузоподъемностью до 2,5 килограммов. Стоимость его около 1000 долларов.

Главный операционный директор компании Хен Хаим сообщила газете The Jerusalem Post, что первая партия беспилотников будет передана израильским военным в течение двух с половиной месяцев. Тогда же начнется подготовка операторов БпЛА.

Также в тендере участвовали компании Robotican, Tehiru, CopterPix и Elbit Systems. Тендер уже критиковали из-за требований по низкой стоимости единицы и спецификации, которые требовали использования компонента китайского производства в конструкции - видеопередатчика гонконгской компании.

Издание отметило, что хоть это и первая официальная закупка дронов такого типа для армии Израиля, ее внешняя разведка уже использовала коптеры-камикадзе в ходе тайных операций на территории Ирана в этом году. В Двенадцатидневной войне ячейки Моссада кроме управляемых ракет применяли FPV-дроны для выбивания критических целей, в частности, ракетных систем и средств противовоздушной обороны в иранском тылу. Тогда речь шла о коптерах, снаряженных 60 мм артиллерийской миной или кумулятивным зарядом. Некоторые из них были запущены дистанционно из контейнеров в автомобилях и прицепах вблизи военных объектов.

Производство БПЛА в Украине

Напомним, что в Украине производство ударных дальнобойных беспилотников уже сравнялось с российским. Эксперт Олег Катков рассказал, что производство беспилотников FР-1 вышло на масштаб 3000 единиц в месяц. Также производятся БПЛА "Лютый", "Бобер" и другие.

